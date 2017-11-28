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Foça'da işyerinden çelik kasa çaldılar, Buca'da yakalandılar

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Foça ilçesinin Yenifoça Mahallesi'nde bir işyerinden çelik kasa çalan 4 şüpheli, Buca ilçesinde yakalandı

28 Kasım 2017 21:48

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Foça ilçesinin Yenifoça Mahallesi\'nde bir işyerinden çelik kasa çalan 4 şüpheli, Buca ilçesinde yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2\'si tutuklanırken, yaşı 18\'den küçük olan diğer 2\'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari 2 şüphelinin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Geçen 26 Kasım Pazar günü, Yenifoça Mahallesi\'neki bir işyerine giren hırsızlar içeride bulunan çelik kasayı çalıp, kaçtı. Çalışanlarından birinin aynı gün akşam saatlerinde işyerine gelmesiyle fark edilen hırsızlık olayı, Yenifoça Polis Karakolu\'na bildirildi. Foça Emniyet Müdürlüğü\'nün soruşturması ve güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından şüphelilerin İzmir\'in Buca ilçesinde olduğu tespit edildi. Foça ve Buca İlçe Emniyet müdürlükleri ekiplerinin ortak çalışmasıyla şüphelilerden Uğur M. (29), Mahmut H. (24), Z.S. (15) ve E.D. (16) yakalandı. Şüphelilerin ev, işyeri ve otomobillerindeki aramalarda, çalınan çelik kasa ile içindeki toplam 30 bin liralık nakit para, senet, çek ve ziynet eşyası ele geçirilip, tutanakla sahibine teslim edildi. 2 firari şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından bugün Foça Adliyesi\'ne sevk edildi. Şüphelilerden Uğur M. ile Mahmut H. tutuklanırken, Z.S. ile E.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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