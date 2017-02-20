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Foça'da askeri gemide yangın çıktı; 1 asker şehit oldu

4 asker hastaneye kaldırılmıştı

20 Şubat 2017 20:47

İzmir’in Foça ilçesinde, askeri gemide çıkan yangında dumandan etkilenen 4 askerden biri olan Deniz Er Hüseyin Karaca hastanede şehit düştü.

Foça Deniz Üssü’ndeki gemide çıkan yangında dumandan etkilenerek, hastaneye kaldırılan 4 askerden biri olan 20 yaşındaki Deniz Er Hüseyin Karaca, tedavi gördüğü Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde şehit oldu.

Hüseyin Karaca’nın Burdur merkeze bağlı Büğdüz köyünde oturan ailesi acı haberi alarak, İzmir’e gitti.

Karaca’nın cenazesinin, Foça’da yapılacak askeri törenin ardından, yarın Burdur’da toprağa verileceği öğrenildi.

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