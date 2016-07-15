Foça'da askeri araca saldırı davasında ceza yağdı

İzmir'in Foça İlçesi’nde, dört yıl önce askeri servis aracına bombalı saldırı düzenleyerek 2 askeri şehit eden, 25 kişiyi de yaralayan, saldırı hazırlıkları yaparken kendilerini gören 3 kişiyi de başlarından vurarak öldürdükleri ortaya çıkan 2’si tutuklu 10 sanığa ceza yağdı.



Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında tutuklu sanıklardan Yunus Çiçek, 6 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 359 yıl 8 ay hapis cezasına, Hasan Deliktaş’ı ise 3 kez ağırlaştırılmış müebbet, 341 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Menemen İlçesi’ne bağlı Maltepe Köyü’nde çiftçilik yapan Yusuf Kafalı (59), şoförü Zekeriya Toksuz (55) ve Bahri Şirin (46), 7 Ağustos 2012 tarihinde, tarlada başlarından vurulmuş halde sulama kanalında ölü bulundu.



Jandarma olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken, iki gün sonra, Foça’da Değirmenlik Caddesi’nde askeri serivis aracanı yönelik bombalı saldırı düzenlendi. 8 dakika arayla tahrip gücü yüksek iki bombanın uzaktan kumandayla infilak ettirilmesi sonucu er Özkan Ateş ile uzman çavuş Hakan Furkan Özmen şehit oldu, asker ve sivil toplam 25 kişi yaralandı.

Cumhuriyet Savcısının hazırladığı iddianamede sanıklardan Yunus Çiçek’e 29 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 28 yıl, Hasan Deliktaş’a 25 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl, Şevket Rabindüz’e 26 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 12 yıl, Şehmuz Rabindüz’e 26 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 12 yıl, Faruk Kayli’ya 26 kez ağırlaştırılmış müebbet, Reşit Ertuğrul ve Kamil Solak ile tutuksuz sanık Ali Yapan hakkında da 16’şar yıl hapis cezası istendi. İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava, özel yetkili mahkemelerin kapanmasının ardından Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı.

Mahkeme, 5 kişinin ölümü, 25 kişinin de yaralanmasıyla suçlanan tutuklu sanıklardan Yunus Çiçek’i 6 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 359 yıl 8 ay hapis cezasına, Hasan Deliktaş’ı 3 kez ağırlaştırılmış müebbet, 341 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Diğer sanıklar Şevket Rabindüz ve Şehmuz Rabindüz’ü 15’er yıl, Faruk Kaylı, Raşit Ertuğrul ve Ali Yapan 3 yıl 9’ar ay hapis cezasına mahkum etti. Kaysi Işık, İsmail Avcı ve Kamil Solak beraat etti.

Ceza alan sanıkların avukatları kararı temyiz edeceklerini belirtti.