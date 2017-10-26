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Foça'da ağaç budama tepkisi

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Foça İlçesi'nde elektrik tellerine değdiği gerekçesiyle 40 çam ağacının tepelerinden kesilmesi, tepkilere neden oldu

26 Ekim 2017 20:01

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Foça İlçesi\'nde elektrik tellerine değdiği gerekçesiyle 40 çam ağacının tepelerinden kesilmesi, tepkilere neden oldu.
Değirmenlik Caddesi\'nde bulunan 20-25 yıllık çam ağaçları, elektrik tellerine zarar vereceği gerekçesiyle budandı. Ancak budamanın bilinçsiz ellerde doğramaya ve ağaç katliamına dönüştüğünü iddia eden vatandaşlar, ortaya çıkan görüntüye isyan etti. Sosyal medya üzerinden tepki yağdıranlar, kesimi belediyenin mi yoksa elektrik dağıtım şirketi görevlilerinin mi yaptığını öğrenemediklerini, ancak yapılanın ortada olduğunu ve yetkililerin hesap sormasını beklediklerini belirtti.
MHP\'li Foça Belediye Meclis üyesi Taner Acar da onlarca yılda yetişen ağaçların bu şekilde kesilmesine tepki gösterdi. Konuyu ilk meclis toplantısına da taşıyacağını belirten Acar; Foça Belediye Başkanlığı\'na, Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) vasıtasıyla Başbakanlığa, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığı ile de Cumhurbaşkanlığı\'na, Orman ve Su İşleri Bakanlığı\'na, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı\'na durumu ilettiğini söyledi. Acar, \"Konunun etraflıca araştırılması ve bir daha böyle bir durumun yaşanmaması için herkesi göreve davet ediyorum. Budama bahanesiyle ağaç katledenler hesap vermeli\" dedi.

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