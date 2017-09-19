T24 LogoT24 Logo
Gündem

Foça'da 57 Suriyeli kaçak yakalandı

İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Foça İlçesi'nden umut yolculuğuna çıkmaya hazırlanan 57 Suriyeli kaçak, jandarma ekiplerince yakalandı

19 Eylül 2017 13:01

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Foça İlçesi\'nden umut yolculuğuna çıkmaya hazırlanan 57 Suriyeli kaçak, jandarma ekiplerince yakalandı.
Fatih Mahallesi\'nde yabancı uyruklu bir grubun umut yolculuğu için hazırlık yaptığını helikopterle ve termik kamerayla belirleyen sahil güvenlik ekipleri, jandarmayı bilgilendirdi. Harekete geçen jandarma ekipleri, dün saat 07.00\'de, Harabeler Mevkii\'ne operasyon yaptı. Deniz kenarında çalılıklar arasına saklanmış 13\'ü kadın 30\'u çocuk toplam 57 Suriye\'yi yakaladı. Jandarma karakoluna götürülen grup, işlemleri sonrası İzmir İl Göç İdaresi\'ne teslim edildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHAFoçaSuriyeliFatih MahallesiHareketeHarabeler MevkiiDenizSuriyeJandarmaGöç

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24