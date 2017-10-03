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Foça'da 12 Suriyeli kaçak yakalandı

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Foça İlçesi'nde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 12 Suriyeli, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı

03 Ekim 2017 16:46

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Foça İlçesi\'nde yasa dışı yollardan Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçmeye çalışan 12 Suriyeli, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.
Dün saat 13.00 sıralarında Aslanburnu açıklarında bir lastik bot görüldüğü ihbarı üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik 107 gemisi, 12 Suriyeli kaçağı yakmalayıp, Foça Balıkçı Barınağı\'na getirildi. 6\'sı çocuk, 1\'i kadın 12 kaçak, buradaki işlemlerin ardından Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçmeye çalıştıkları belirlenen kaçaklar, Foça Devlet Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirilip, kimlik tespitlerinin yapılmasının ardından İzmir Göç İdaresi\'ne gönderildi.

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