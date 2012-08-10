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Foça saldırısında bir kişi tutuklandı

Foça'daki bombalar saldırıyla ilgili olarak bir kişi gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemede tutuklandı

10 Ağustos 2012 21:52

Foça'da askeri aracın geçişi sırasında gerçekleştirilen bombalı saldırıya ilişkin gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Bombalı terör saldırısıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Adliyesi'ne sevk edilen zanlı Ş.K, cumhuriyet savcısına ifade verdi.

Daha sonra zanlı Ş.K. ''terör örgütü üyesi olmak'' ve ''Foça'daki saldırının düzenlenmesine kuryelik yaptığı'' iddialarıyla sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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Güneydeniz Saha Komutanlığı'na bağlı Foça Birliği'ne ait personel servis aracına dün düzenlenen bombalı saldırıda er Özkan Ateşli şehit olmuş, 11 kişi de yaralanmıştı.

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