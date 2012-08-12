Foça saldırısını TAK üstlendi

İzmir'in Foça İlçesi'nde askeri servis otobüsünde er Özkan Ateşli'nin şehit olduğu 11 kişinin yaralandığı çifte bombalı saldırıyı PKK'nın şehir eylemcileri denilen Kürdistan Özgürlük Şahinleri (TAK) adlı birimi üstlendi.

PKK'ya yakınlığıyla bilinen bir haber ajansının internet sitesinde yazılanlara göre Foça'daki çifte bombalı saldırıyı, daha önce Ankara Kumrular Caddesi'nde ve İstanbul Taksim'de bombalı eylemleri gerçekleştiren TAK adlı birim yaptı.

Örgüt üyelerinin tehditlerine de yer verilen internet sitesindeki yazıda, saldırıyı yapan PKK'lıların barındıkları yerlere ulaştıkları da ileri sürüldü.