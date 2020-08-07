Foça'daki tekne faciasında kaybolan 9 yaşındaki Sarp Göksoy aranıyor

İzmir'in Foça ilçesinde, annesi ve 2 kardeşi ile bir yakınının öldüğü tekne faciasında kaybolan 9 yaşındaki Sarp Göksoy'u arama çalışmaları sürüyor.

Kurban Bayramı'nın 3'üncü günü, Eskifoça'nın Kumburnu mevkisinden denize açılan ve içinde 10 kişi bulunan 'Egem' isimli tekne, Atatürk Adası yakınlarında rüzgarın da etkisiyle alabora olup, battı. Teknedekilerin yardımına Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. Ekipler, Kaan Niyazi Özerman (19) ile Kardelen Coşkun (17), Sude Naz Solak (14) ve Mustafa Güzel'i (29) yaralı, tekne sahibi de olan kaptan Adem D.'yi ise sağlıklı bir şekilde kurtardı.

Şennur Avcı (41) ile Şermin Özerman (38), kızı Elif Naz Özerman (15) ve oğlu Çınar Ege Göksoy'un (8) ise cesetlerine ulaşıldı. 9 yaşındaki Sarp Göksoy ise bulunamadı.

Faciada ölenler, toprağa verilirken, kaybolan Sarp Göksoy için başlatılan arama-kurtarma çalışmaları ise sürüyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait 2 bot çalışmalarına 24 saat aralıksız devam ediyor.

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı deniz polisi dalgıçları, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Arama Kurtarma ve Afet İşleri Şube Müdürlüğü Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma ekipleri de çalışmalara destek veriyor. Teknenin battığı Orak Adası, Atatürk Adası ve Metelik Adası bölgesini kapsayan 4 kilometrekarelik deniz sahası taranıyor.

Dalgıçlar 35 metreye kadar inerken, su altı görüntüleme sistemleri ile daha derin noktalar kontrol ediliyor. Çevredeki plajlar ve sahiller ise kıyıdan jandarma ve polis ekiplerince aranıyor.











