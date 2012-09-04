Foça bombacısı Şanlıurfa'da öldürüldü

İzmir Foça'da 2 askerin şehit olduğu saldırıyı gerçekleştiren PKK'lılardan biri Şanlıurfa'daki çatışmada öldürüldü.

Şanlıurfa Valisi Celalettin Güvenç, Urfa'daki çatışmada ölü ele geçirilen Ahmet Bal ve yaralı ele geçirilen Yunus Çiçek isimli PKK'lıların geçen ay İzmir Foça'da askeri aracın geçişi sırasında bombalı saldırıyı düzenleyen teröristler olduğunu bildirdi.

Geçen pazar günü saat 19.00 sıralarında Viranşehir- Ceylanpınar karayolunda kontrol sırasında güvenlik güçleriyle çatışmaya giren PKK'lı Ahmet Bal öldü, Yunus Çiçek ise yaralı olarak ele geçirilmişti. Vali Güvenç, bu iki teröristin, 9 Ağustos’ta İzmir Foça’da 2 askerin şehit olduğu, 9 askerin de yaralandığı askeri araca yapılan bombalı saldırının da failleri olduğunu açıkladı. Vali Güvenç, Foça’daki eylemi bu iki teröristin yaptığının parmak izlerinden belirlendiğini söyledi.

Vali Güvenç, ayrıca Foça saldırısına ilişkin İzmir ve Şanlıurfa ’da 5 kişinin de gözaltına alındığını bildirdi.

Pazar günü Viranşehir- Ceylanpınar karayolunda 3 güvenlik görevlisi 4 kişinin de yaralandığı operasyonda Foça bombacısı PKK'lının üzerindeki bombayı atmaya çalışırken polisin silahından kurşunla vuruldu ve atmak istediği bombanın patlamasıyla parçalanarak öldü. (dha)