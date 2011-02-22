-FNNS'DEN MALEZYA ORDUSUNA 257 MUHABERE ARACI ANKARA (A.A) - 22.02.2011 - Türkiye'nin en büyük ihracat sözleşmesi FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. ile Malezya arasında bugün imzalanacak. Sözleşmeyle FNSS; Malezya ordusu için yaklaşık 600 milyon dolar karşılığında 257 adet Türk yapımı 8x8 zırhlı muhabere aracı üretecek. FNNS Savunma Sistemleri A.Ş. Genel Müdürü Nail Kurt, yaptığı açıklamada, FNSS'in, yüksek hareket, yüksek koruma, yüksek yük taşıma kapasitesine sahip yeni nesil tekerlekli zırhlı araçlar geliştiren bir firma olduğunu söyledi. Bu araçlara, Anadolu'da gücü temsil ettiği için ''Pars'' adını verdikleri ifade eden Kurt, PARS araç ailesinin 4x4, 6x6 ve 8x8 olarak üretilebildiğini anlattı. FNSS olarak geçen yıl Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen Uluslararası Asya Savunma Fuarında (DSA), Malezya hükümeti ile 8x8 tekerlekli zırhlı araçlarının geliştirmesi ve üretimi için ön niyet mektubu (LOI) imzaladıklarını anlatan Kurt, bugün de iki ülkenin başbakanlarının katılımıyla ihracat sözleşmesinin imzalanacağını kaydetti. İhracat sözleşmesiyle Malezya Ordusu için 257 adet 8x8 zırhlı muharebe araç üreteceklerini belirten Kurt, ''Bu, yaklaşık 600 milyon dolara yakın bir sözleşme. Türkiye'de tek kalemde en büyük sanayi ihracat sözleşmesi olacak. Bundan önceki rekor da geçen yıl Suudi Arabistan ile imzaladığımız 324 milyon dolarlık sözleşmeydi. Dolayısıyla kendi rekorumuzu yaklaşık ikiye katlamış olacağız. Ondan önce de yine Malezya'ya 211 milyon dolarlık zırhlı muharebe aracı sattık'' dedi. -ARAÇLARIN MONTAJI MALEZYA'DA YAPILACAK- Araçların parçalarının Türkiye'de hazırlanacağını, montajının ise Malezya'da yapılacağını ifade eden Kurt, şöyle konuştu: ''Sözleşme kapsamında araçlar Malezya'ya özel tasarlanacak. Malezya'nın seçtiği alt sistemlerin entegrasyon işlemlerini de biz yapacağız. Pars 8x8 tekerlekli araçlar Malezya'ya göre uyarlanacak. Bu araçlar değişik görevler için 12 farklı konfigürasyonda üretilecek. Lojistik desteği vereceğiz ve teknoloji transferi yapılacak. Bu ihracat hacim olarak çok önemli. Teknik olarak önemi de daha çok. Çünkü daha önce biz ZMA teknolojisi ihracatı yaptık ama ABD'den aldığımız ZMA'ları satmıştık Malezya'ya. Şimdi ilk defa Türkiye'de geliştirilen bir sistem, daha Türkiye bile satın almadan Malezya tarafından alınıyor. Bu FNSS'e olan güvenin inanılmaz bir belirtisi. Çünkü savunma sanayinde kuraldır (sen kendi ülkene sattın mı da bana bunu pazarlıyorsun) derler. Araçların tasarımı, montaj hariç üretimi ve diğer alt sistemlerle entegrasyonu yani sistem mühendisliği tamamen FNNS'in sorumluluğu altında olacak.'' Sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte savunma sektöründe yan sanayi için de büyük fırsatlar sağlanacağını kaydeden Kurt, üretecekleri Parsların Malezya ordusu zırhlı birlikleri ve mekanize piyade güçleri envanterine gireceğini bildirdi. Bu arada, Türk savunma sanayi sektörü 2008 yılında 576 milyon dolar, 2009 yılında ise 669 milyon dolar ihracat gerçekleştirmişti. Malezya'ya 1993 yılında giren FNSS Savunma Sistemleri, bu ülkede Malezya firması Deftech ana alt yüklenicisi olarak çalışmaya başladı. NUROL Holding'in yüzde 51 ile büyük ortak olduğu FNSS Savunma Sistemleri A.Ş, 1988 yılında kuruldu. Türkiye'de savunma sanayine yönelik ilk özel sektör kuruluşu olan FNSS, paletli ve tekerlekli zırhlı muharebe araçlar üretiyor. Yurt içinde 387, yurt dışında 200 olmak üzere toplam 587 personeli bulunan şirket, birçok ülkeye zırhlı araç ihraç ediyor. -TÜRK YAPIMI ZIRHLI ARAÇ: PARS- Türk mühendislerince tasarlanan taktik tekerlekli zırhlı personel taşıyıcı olan Pars, 500-600 beygir gücünde, dizel motorlu, saatte 120 kilometre hız yapabiliyor. Suda da ilerleyebilen 12 kişi kapasiteli Pars, yüzde 70 meyilli yerlere tırmanabiliyor. 8 metre uzunluğunda 2,7 metre genişliğinde ve 2,17 metre yüksekliğinde olan araç, 8,3 ton yük taşıma kapasitesine sahip.