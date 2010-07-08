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Dünya

FM radyo tarih mi oluyor

İngiltere Kültür Bakanı Ed Vaizey yaptığı açıklamada sayısallığı artırmak için analog radyo sinyallerini kapatmayı planlıyor

08 Temmuz 2010 03:00

T24- İngiltere Kültür Bakanı Ed Vaizey yaptığı açıklamada sayısallığı artırmak için analog radyo sinyallerini kapatmayı planlıyor

Bakan, koalisyonun "dijital geçiş" adı kapsamındaki kararı onaylayacağını söyledi. Böylece dinleyiciler dijital radyo almak zorunda kalacaklar ya da online olarak radyo dinleyebilecekler.

Bu plan için 2015 yılına kadar süre verildi. Bu süre zarfında 100 milyon dijital radyonun ve araçlardaki radyoların değiştirilecek ya da dönüştürülecek.

Lordlar kamarası iletişim komitesi başkanı Lord Fowler ise yaptığı açıklamada, dinleyicilere bu değişikliğin yararları anlatılmadığı takdirde öfke patlamasına yol açabileceğini söyledi. 

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