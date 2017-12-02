Flynn'in itirafçı olmasının ardından Trump'tan Rusya açıklaması: Kesinlikle işbirliği yapmadık

ABD Başkanı Donald Trump, ilk Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in 'Ruslarla temaslarına dair FBI'a yalan söylediğine' yönelik ifadesi ile ilgili olarak, "Kesinlikle işbirliği yapmadık" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ilk Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in 'Ruslarla temaslarına dair FBI'a yalan söylediğine' yönelik ifadesi ile ilgili olarak, "Kesinlikle işbirliği yapmadık" dedi.

Trump, ekibinin Rusya ile ilişkilerine dair iddialar üzerinden yürütülen soruşturmada suçlu olduğunu kabul eden ilk Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in 'Ruslarla temaslarına dair FBI'a yalan söylediğine' yönelik ifadeleri üzerine ilk kez konuştu.

Trump, "Kesinlikle işbirliği yapmadık" ifadelerini kullandı.

Flynn, 'Rusya'nın eski Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak ile Aralık 2016'daki temasları hakkında yalan söylediği' gerekçesiyle dün FBI'a teslim olarak mahkemeye götürülmüş, böylece Trump'ın ilk Ulusal Güvenlik Danışmanı'nın, Rusya soruşturmasını yürüten Özel Savcı Robert Mueller ile işbirliği yapıp 'itirafçı' olduğu netleşmişti. Washington'a bağlı Columbia Bölgesi'nde başlayan 'ABD'ye karşı Flynn' davasında, emekli general, mahkeme önünde de suçunu kabul etmiş, diğer yandan vatana ihanet suçlamalarını kesin bir dille reddetmişti.

FBI'a yalan söylemek suçuna 5 yıl hapis cezası istenebiliyor.