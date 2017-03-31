Flynn, Rusya iddiaları için 'dokunulmazlık istedi'

ABD Başkanı Donald Trump'ın, görevden aldığı ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn'in hakkındaki iddialar konusunda ifade vermek için "dokunulmazlık" talebinde bulunduğu iddia edildi.

Şubat ayında görevine son verilen Flynn, Amerika'daki Rus devlet temsilcileriyle yaptığı görüşmeler konusunda, Beyaz Saray'ı yanlış yönlendirmekle suçlanmıştı.

Michael Flynn'in avukatı, müvekkilinin "anlatacak şeyleri olduğunu" söyleyerek, yargılama süreci için "koruma" talep etti.

Flynn'in görevden alınmasına neden olan ilişkileri, FBI'ın yanısıra, Temsilciler Meclisi ve Senato'nun ilgili komiteleri tarafından da mercek altına alındı.

Senato İstihbarat Komitesinde, müvekkili adına soruları yanıtlayan avukat Robert Kelner, "dokunulmazlık" talebi iddiası ile ilgili soruya direkt olarak yanıt vermedi ancak şunları söyledi:

"Aklı başında hiçbir insan, böylesine siyasi hale gelmiş, cadı avına dönüşmüş bir soruşturmada, bazı teminatlar almadan ifade vermeye razı olmaz"

Komitede Perşembe günü gerçekleşen oturumda, Demokrat senatörlerden biri Moskova'nın ABD seçimlerini ele geçirmeye çalıştığını açıkladı.

Senatör Mark Warner, Wisconsin, Michigan ve Pennsylvania gibi kilit eyaletlerde, Rusya'nın dezenformasyon yayacak teknolojiler kullanmış olabileceğini söyledi.

Komitedeki Cumhuriyetçi isimlerden olan Richard Burr, Flynn'in sorgulanması için "müzakerelerin" sürdüğünü, ancak henüz bir gün belirlenmediğini açıkladı.

Donald Trump, yönetiminde yer alan isimler üzerindeki "Rusya iddialarını" ortadan kaldırma konusunda sıkıntı yaşamaya devam ediyor.

Trump, iddiaları sık sık "yalan haber" olarak nitelerken Moskova da iddiaları benzer bir dille yalanlıyor.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Perşembe günü yaptığı bir açıklama ile iddiaları, saçma ve sorumsuz olarak değerlendirdi.

Emekli bir general olan Michael Flynn, ABD'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar konusunda Rus büyükelçisi ile konuştuğunu reddetmişti.

Ancak ortaya çıkan bir telefon görüşmesi ve Adalet Bakanlığı yetkililerinin Beyaz Saray'ı uyarması sonrası görevden alındı.

Flynn, NBC televizyonuna, Hillary Clinton'a ait e-postalarla ilgili verdiği bir mülakatta, "Eğer dokunulmazlık aldıysan muhtemelen bir suç işlemişsindir" demişti.

Flynn, Obama yönetiminde de Savunma İstihbarat Kurumu'nın direktörülüğünü yaptı. Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) tehditi ile mücadele yöntemleri konusunda eleştirince 2014'te görevine son verilmişti.