Flynn, Gülen'i kaçırma iddiasını reddetti

Fethullah Gülen'in kaçırılıp Türkiye'ye iade edilmesi için Michael Flynn'e ve oğluna 15 milyon dolara kadar bir ücret teklif edildiği iddiası, Flynn'in avukatı tarafından yalanlandı.

Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı'nın avukatı Robert Kelner, özel yetkili savcı Robert Mueller'in, 2016 yılındaki ABD seçimlerine Rusya'nın müdahalesinin araştırıldığı soruşturmanın kaynaklarına dayandırılarak ortaya atılan iddiayı "ölçüyü aşan" ve "yanlış" bir iddia olarak değerlendirdi.

Yazılı bir açıklama yapan avukat Kelner, 2016 seçim kampanyası ile ilgili soruşturmalara saygı çerçevesinde medyada çıkan söylenti ve iddialara yanıt vermekten kaçındıklarını kaydederken, "Ancak bugünkü haberlerin General Flynn hakkında adam kaçırmadan rüşvete kadar ölçüyü aşan ve önyargılı iddialar ortaya atması dolayısıyla bu kuralımızda istisna gösteriyoruz ve iddialar yanlıştır" ifadesini kullandı.

Wall Street Journal gazetesinin (WSJ) Cuma günkü haberinde, Flynn'i soruşturan Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) ajanlarından en az dördünün Aralık ayında New York'ta "21" isimli bir kulüpte, Flynn ve Türk hükümet yetkililerinin Gülen konusunun konuşulduğu bir toplantı ile ilgili ifadesini aldıklarını ortaya attı.

James Grimaldi, Shane Harris ve Aruna Viswanatha imzalı haberde, FBI'ın görüştüğü kişilerden birinin toplantıda Gülen'in özel bir jetle PKK lideri Abdullah Öcalan'ın kaldığı İmralı Adası'na transfer edilme ihtimalinin de masaya yatırıldığını aktardığı iddia edildi. Gazete iddialarını "soruşturmaya yakın kaynaklara" dayandırdı.

Rıza Sarraf da gündemde

Flynn, Mueller'in yürüttüğü soruşturmada kilit bir öneme sahip isim olarak öne çıkıyor. Çünkü Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı, Rusya'nın ABD eski Büyükelçisi Sergey Kislyak ile yaptığı bir görüşmenin içeriği hakkında başta ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence olmak üzere bazı yetkilileri yanlış bilgilendirdiğinin ortaya çıkmasının ardından sadece 24 gün görev yaptıktan sonra istifa etmek zorunda kalmıştı.

NBC televizyonunun Cuma günkü haberine göre sözü geçen kulüpteki Aralık ayındaki görüşmede ayrıca ABD'de tutuklu İran asıllı iş adamı Rıza Sarraf'ın nasıl serbest kalabileceği de tartışıldı.

Türkiye'de 17-25 Aralık 2013 yolsuzluk ve rüşvet operasyonları kapsamında gözaltına alınan ve kısa bir süre serbest bırakılan Sarraf, İran'a uygulanan yaptırım rejimini delme suçlamasıyla 2016'nın Mart ayından beri ABD'de tutuklu.

Geçmişteki iddialar

WSJ gazetesi Aralık ayındaki görüşmeden önce, 19 Eylül'de bir görüşme daha yapıldığını ve bu toplantıya eski CIA Başkanı James Woolsey'nin de katıldığını bildirilmişti. Mart ayında gazetede yer alan bilgilerde Flynn'in, Trump'ın seçim kampanyası sırasında Türkiye adına gizli lobicilik yaptığı iddia edilmişti.

Yabancı lobicilik faaliyetleri kayıtları, Eylül'deki bu toplantıya ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Enerji Bakanı Berat Albayrak ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldıklarını gösteriyor.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği daha önce, Türkiye yetkililerinin Flynn ile görüştüklerini doğrulamış ancak görüşmenin içeriği hakkında yorum yapmayı reddetmişti.

Türkiye lehine lobicilik

ABD'de FBI ajanları ve savcılar, Flynn'in danışmanlık şirketi Flynn Intel Group'un Türkiye hükümetiyle bağlantılı olduğu iddia edilen işadamı Ekim Alptekin'in şirketi Inovo BV'den aldığı 530 bin dolarlık ödemenin ayrıntılarını ortaya çıkarmak için geçen aylarda ayrıntılı bir inceleme başlatmıştı.

Söz konusu ödemenin Türk hükümetiyle bağlantısı olup olmadığı ve eğer varsa Flynn Intel Group'un Alptekin'e paranın kaynağını gizlemek için yardım edip etmediği araştırılıyor.

WSJ Mayıs ayındaki haberinde, Inovo BV'nin, Gülen aleyhine lobi yapması için Flynn'in danışmanlık şirketi Flynn Intel Group'a 530 bin dolar ödediğini iddia etmişti.

Konuyla ilgili Anadolu Ajansı'na Cumartesi günü bir açıklama yapan Alptekin, iddiaları reddetti ve "Şahsımla ilgili son dönemde çıkan asparagas haberlere yanıt vermekten ısrarla kaçındım. Ancak üzülerek görüyorum ki saygın bazı yayın kuruluşlarımız da kime hizmet ettiği belli olan yalanlara itibar ediyor" ifadesini kullandı.

Trump'ın zaferle çıktığı 8 Kasım 2016 ABD seçimlerinin olduğu gün, The Hill gazetesinde Flynn imzalı bir köşe yazısı çıkmıştı. Flynn bu yazısında Türkiye'nin ABD dış politikasında bir öncelik olarak sınıflandırması ve ABD'nin Fethullah Gülen'e "güvenli bir liman" sağlamaması gerektiğini ifade etmişti.

Fethullah Gülen, 1999 senesinden bu yana ABD'nin Pennsylvania eyaletinde yaşıyor. Türk hükümetinin 15 Temmuz darbe girişiminden sorumlu tuttuğu Gülen'in iadesi son dönemde gerilen ABD-Türkiye ilişkilerindeki en önemli sorunlardan birini oluşturuyor.

Reuters,AFP/ÇÖ,ÖA

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