Flynn FBI'a yalan ifade verdiğini itiraf etti

Eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, Aralık 2016'da ABD'deki Rusya Büyükelçisi Sergey Kislyak ile temasları konusunda FBI'a yalan söylediğini kabul etti.

Flynn, Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımlar konusunda Kislyak ile görüştüğü ve daha sonra başta Başkan Yardımcısı Mike Pence olmak üzere bazı yetkililere bu konuda yanlış bilgi aktardığı iddiaları sonrası göreve gelmesinden yaklaşık olarak bir ay sonra Şubat ayında istifa etmişti.

FBI Başkanı Robert Mueller tarafından yürütülen soruşturmada işbirliği yapmayı kabul eden Michael Flynn, Rusya’nın ABD seçimlerine müdahalesine ilişkin yürütülen soruşturma bağlamında hakkında iddialar bulunan 4 kişi arasından itirafta bulunan ilk kişi oldu.

Mahkeme belgelerinde Flynn ve Kislyak arasındaki görüşmenin Trump ekibinden "oldukça kıdemli birisi”nin talimatları sonrasında gerçekleştiği belirtildi. Ancak Beyaz Saray avukatı yapmış olduğu açıklamada Flynn'in kendi istiyatifi ile hareket ettiğini vurguladı.

Vermiş olduğu ifadede davranışlarının hatalı olduğunu kabul eden Flynn davranışlarına ilişkin tüm sorumluluğu kabul ettiğini açıkladı.

FBI Başkanı Robert Mueller yürüttüğü soruşturma Amerikan istihbarat servisinin Trump'ın Başkanlık seçimlerini kazanabilmesi için Rusya'nın seçimlere müdahale ettiğini gündeme getirmesinin ardından başlatmıştı. Flynn hakkında yürütülen soruşturmada Rusya bağlantılarının yanı sıra Flynn'in sahibi olduğu danışmanlık şirketi Inter Group'un Türkiye ile olan ilişkileri de mercek altına alınmıştı.

Reuters/dpa/AFP/MY/HS

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