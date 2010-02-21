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Ekonomi

'Flulaşmayan sigara'ya, 351 bin YTL ceza!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, sigarayı flulaştırmayan televizyon kanallarına toplam 351 bin lira ceza verilmesine karar verdi.

21 Şubat 2010 02:00

T24 - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), sigarayı flulaştırmayan televizyon kanallarına toplam 351 bin lira ceza verilmesine karar verdi. Show TV, Show Türk ve Flash TV haber bültenlerinde ''insanlık onuruna ve insan haklarına saygılı olunması'' ilkesinin ihlal edildiği gerekçesiyle de ilgili kuruluşlardan savunma istendi.

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, kurulun 28 Ocak 2010 tarihli toplantısında, yayınladıkları film ve dizi filmlerdeki sigaralı sahnelerini kamufle etmeyerek, 4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunu ihlal eden CNBC-e, E2, Goldmax-2, FX ve Salon1 Turkcell'e 50'şer bin lira, iki ayrı ihlalden dolayı MGM'ye 100 bin lira ve Antep Mega TV'ye 1000 lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.



Üst Kurul, programlardaki müstehcen ifadeler nedeniyle de kuruluşlara müeyyide uygulanmasına da karar verdi.

Bu kapsamda, ATV ve ATV Avrupa'da yayımlanan ''Es-Es'' adlı dizi ve TV8'de yayımlanan ''Mean Creek'' adlı filmde geçen bazı müstehcen ifadeler nedeniyle 3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun'un 4. maddesinin (z) bendindeki ''Gençlerin ve çocukların fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimini zedeleyecek türden programların, bunların seyredebileceği zaman ve saatlerde yayınlanmaması'' ilkesini ihlal eden kanalların uyarılması kararlaştırıldı.

Ayrıca, kurul, ''Gazor'' ve ''Ceyhun Yılmaz Show'' adlı programlarda yer alan müstehcen ifadeler nedeniyle, 3984 sayılı Kanunun 4. maddesinin (u) bendinde belirlenen ''Kadına karşı ayrımcılığın teşvik edilmemesi'' ilkesi ile 3984 sayılı Kanunun birinci fıkrasında yer alan, ''Radyo, televizyon ve veri yayınları, genel ahlaka ... uygun olarak kamu hizmeti anlayışı çerçevesinde yapılır'' ilkesini ihlal eden Best Fm'in uyarılmasına karar verdi.
     
Haber bültenlerinde insanlık onuruna saygı

RTÜK, Show TV, Show Türk ve Flash TV haber bültenlerinde ''insanlık onuruna ve insan haklarına saygılı olunması'' ilkesinin ihlal edildiği gerekçesiyle ilgili kuruluşlardan savunma istedi.

Kurul, ''Aile Mahkemesi'' adlı programda yayımlanan bazı görüntülerle ''Gençlerin ve çocukların fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimini zedeleyecek türden programların, bunların seyredebileceği zaman ve saatlerde yayınlanmaması'' ilkesini ihlal eden STV'nin uyarılmasını kararlaştırdı.

Üst Kurul, ''Selma ile Yıldızlar Alemi'' adlı programda fal bakılması nedeniyle 3984 Sayılı Kanunun 4. maddesinin (z) bendinde yer alan ''Gençlerin ve çocukların fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimini zedeleyecek türden programların, bunların seyredebileceği zaman ve saatlerde yayınlanmaması'' ilkesini ihlal eden Tempo Tatlıses TV'nin de uyarılmasına karar verdi.

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