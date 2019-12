Florya'nın 4 kapısı var

"G.Saray’da herkesin kredibilitesi var bunun da bir süreci var. O toleransı gösteririz, kullanırlar. Kullanamazlarsa geldikleri gibi giderler. Florya’nın 4-5 tane kapısı vardır ve nasıl girdilerse o kapıların birinden de çıkarlar."



Galatasaray Başkanı Adnan Polat, sarı kırmızılı takımın performansından memnun olmadığını belirtip, isim vermese de teknik direktör Michael Skibbe’yi sert sözlerle eleştirdi.



Skibbe’nin yardımcı antrenörleriyle yollarını ayıran sarı kırmızılı kulübün başkanı, "Takımdan memnun değilim. Şampiyonlar Ligi’nden elenmek kabul edilebilecek bir şey değil. Avrupa’daki imajımız zedelendi. Tabii elenmemizde sakatlıkların da büyük payı oldu. Bu sezon üç kulvarda da başarı hedefliyoruz. Ancak böyle oynarsak üç hedefi de tutturamayız. Önümüzdeki haftalarda ligde şampiyonluk için kritik maçlar oynanacak. Bu maçlar çok belirleyici olacak. Ben şampiyonlukta G.Saray’a rakip göremiyorum" dedi.



Takımın bir an önce istedikleri çizgiye ulaşmasını beklediklerini, bunun için de fazla sabırlarının olmadığını ima eden Polat, "G.Saray’da herkesin kredibilitesi var bunun da bir süreci var. O toleransı gösteririz, kullanırlar. Kullanamazlarsa geldikleri gibi giderler. Florya’nın 4-5 tane kapısı vardır ve nasıl girdilerse o kapıların birinden de çıkarlar" diye konuştu.



Arda’nın performansı düştü



SARI kırmızılı takımın başına geleceği yönünde spekülasyonlar yapılan Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim konusuna da değinen Polat, "Fatih Hoca’ya teklif yapmadık. Fatih Hoca bizim her şeyimiz ve bizi her zaman destekler. Kendisiyle devamlı irtibat halindeyiz. Yöneticilerimiz Fatih Hoca’ya uğrayıp sohbet etmişler ve başarı dilemişler. Gizli bir şey olsa ulu orta yapılır mı?" değerlendirmesi yaptı. G.Saray Başkanı, Arda’dan memnun olmadığını dile getirirken, Lincoln’ün yaptığı çıkışın ise kendisini sevindirdiğinin altını çizerek, "Arda’da düşüş var. Performansından memnun değilim. Tabii sakatlıkları oldu, maç eksikleri oldu bunlar da etken, ama buna rağmen yüreğini sahaya koyması lazım. Bocalama dönemi geçiriyor" yorumunda bulundu.



Mehmet Topal’ı Everton istedi



Polat, Mehmet Topal’a İngiltere Premier Lig kulüplerinden Everton’dan teklif geldiğini söylerken, "Futbolcularımız için tek resmi teklif Mehmet Topal için geldi. Everton Kulübü Mehmet Topal’ı istedi biz de kendilerine teşekkür ederek satamayacağımızı bildirdik. Bu oyuncular G.Saray formasıyla Avrupa’da bir kupa kaldırmadan hiçbir yere gidemez" diye konuştu. Seyrantepe inşaatına da değinen Polat, "Stat ocak sonunda planlanan noktaya gelecek. İskeleti biter. 29 Ekim 2009’da bitmemesi için hiçbir neden yok. Ocaktan itibaren de kombine satışlarına başlayacağız. Bir danışman firma ile anlaşıp kongre salonu, konser etkinlikleri gibi organizasyonlar da yapılacak" dedi.



Baros’la Güiza’yı kıyaslamak yanlış



Adnan Polat, sürekli gündeme getirilen Baros-Güiza karşılaştırmasının yanlış olduğunu söyledi. Polat şöyle dedi: "Yaptığımız transferler için toplam 11.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceğiz. Bu rakamı da 3 seneye yaydık. Kewell’a bonservis bedeli ödemedik, Baros’a 5.5 milyon Euro ödedik. Baros’la Güiza’nın kıyaslanması yanlış olur. Bugün Baros attığı gollerle daha iyi görünüyor, ama Güiza da çok kaliteli bir oyuncu. Gol atamadığı için stres yaşıyor. Lincoln’den de beklentimiz yüksek. Geçen sezon darbelere bağlı sakatlıklar yaşadı ve doğru dürüst top oynayamadı. Skibbe ile çıkış yakaladı. Bu sezon Steaua Bükreş ve Bursaspor maçı hariç bütün maçlarda iyi futbol oynadı. Kendisiyle görüştüm bana ’Daha iyi olacağım’ dedi. Ondan çok umutluyum."



Aragones'i ben de getirebilirdim



Eleştirilen F.Bahçe Teknik Direktörü Luis Aragones’in iyi bir seçim olduğunu belirten Adnan Polat, "Ben de G.Saray’ın başına getirebilirdim" dedi. Aragones’i kimsenin tartışmaması gerektiğine değinen Polat, "Nihayetinde Avrupa Şampiyonu bir hoca. F.Bahçe iyi transferler yaptı ama bir türlü tutturamadı. İstediği oyuncuları da aldılar ama ben kısa sürede toparlayacaklarına inanıyorum. En yakın zamanda üst sıralardaki yerini alırlar diye düşünüyorum" diye konuştu.



Polat, Ertuğrul Sağlam’ın Beşiktaş’tan ayrılmasıyla ilgili ise "Niye ayrıldı hiç anlayamadım. Neticelere baktığınızda ortada gitmesini gerektirecek bir durum göremiyorum. Beşiktaş’ın iç meselesi fazla da konuşmak istemiyorum. Mustafa Hoca’yı da çok yakından tanıyorum. Kendisi Türkiye’de futbolu en iyi bilenlerden biridir. Konuyu tabii ki Yıldırım Demirören daha iyi bilir" yorumu yaptı.