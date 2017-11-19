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Spor

Florya’da kritik toplantı

Igor Tudor, Cenk Ergün ve Dursun Özbek ile son haftalarda gelen kötü sonuçlar konuşacak

19 Kasım 2017 19:12

Galatasaray'da 5-1'lik Başakşehir mağlubiyeti sonrası Florya'da kritik bir toplantı gerçekleşecek. Başkan Dursun Özbek, sportif direktör Cenk Ergün ve teknik direktör Igor Tudor ağır yenilginin sebeplerini masaya yatıracak.

Eurosport’ta yer alan haberde, Dursun Özbek'in ağır mağlubiyet sonrası çok sinirlendiği ve Hırvat teknik adama bu sonucun nedenlerini soracağı ifade edildi. Toplantıda Başakşehir maçı öncesi takımın hazırlık periyodu, sahaya çıkan kadro ve oyuncu tercihleri konuşulacağı belirtildi.

Galatasaray yönetiminde birçok isim, Tudor'un sezon başından bu yana özellikle zorluk derecesi yüksek maçlarda verdiği kararları hatalı buluyor. Salı günü TT Stadı"nda yapılacak haftalık olağan yönetim kurulu toplantısında da Tudor'un geleceği masaya yatırılacak. Başkan Dursun Özbek, yöneticilerden Hırvat çalıştırıcıyla ilgili görüşlerini alacak. Yönetim kurulu üyelerinin bir kısmı teknik direktör değişikliğinin takımı olumlu etkileyeceğini düşünüyor. Bir diğer kısım ise sezon boyunca Tudor ile devam etmenin istikrar açısından uygun olacağı görüşünde birleşiyor.

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