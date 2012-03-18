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Spor

Florya'da Fatih Terim'e muhteşem karşılama

Karşılaşmanın ardından tesislere gelen binlerce sarı-kırmızılı taraftar, takımlarının gelmesini bekledi

18 Mart 2012 15:26

 

T24 - Galatasaraylı taraftarlar, Spor Toto Süper Lig'deki derbi maçta Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan takımlarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde coşkuyla karşıladı. Galatasaray Kulübü yönetim kurulu üyesi Abdurrahim Albayrak, tiyatrocu Demet Akbağ, teknik direktör Fatih Terim ve kızları ile futbolcular, tesislerin balkonuna çıkarak taraftarları selamladı.

Karşılaşmanın ardından tesislere gelen binlerce sarı-kırmızılı taraftar, takımlarının gelmesini bekledi.

Takımı taşıyan otobüs kalabalık nedeniyle tesislere arka kapıdan girerken, meşaleler yakan ve tezahüratlar yapan taraftarlar, futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

Takımlarına şampiyon olmuş gibi sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlar, tesislerin içine alındılar.

Galatasaray Kulübü yönetim kurulu üyesi Abdurrahim Albayrak, tiyatrocu Demet Akbağ, teknik direktör Fatih Terim ve kızları ile futbolcular, tesislerin balkonuna çıkarak taraftarları selamladı.

Galatasaraylı futbolcular, takım otobüsünde de büyük sevinç yaşadılar.


Fenerbahçe'yi de taraftarı karşıladı


Fenerbahçeli futbolcuları da bir grup taraftarı Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde karşıladı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, sahasında ezeli rakibi Galatasaray ile berabere kalan sarı-lacivertlilere moral verdi.

 

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