Florya'da oto galeriye el bombası atıldı, bir kişi hayatını kaybetti

İstanbul Florya'da bir oto galerisine el bombası atılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Cihan Pars'a ait oto galerisine gelen grup ile içeridekiler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine gelen grup üyeleri önce el yapımı patlayıcı attı, sonra silahla ateş açtı.

Galeri sahibi ve çalışanlarının da karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Olayda, iş yerine gelip saldırıda bulunanlardan olduğu belirtilen Murat Sancak olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Ahmet Emin Çorakçı, kaçmaya çalışırken Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Hürriyet'teki habere göre, üçüncü şahıs olay yerinden kaçtı.

Yaralanan iş yeri sahibi Cihan Pars ve iş yerinde bulunan İlhan Kızmaz ile Çorakçı, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olayda yaşamını yitiren Murat Sancak'ın "yaralama" ve "tehdit", Pars'ın "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan kaydının olduğu, Kızmaz'ın ise "sahte banka ve kredi kartıyla yarar sağlamak" suçundan arandığı öğrenildi. Olayın alacak verecek meselesinden kaynaklandığı öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.