Florya'da dikkat çeken Terim ile Gümüşdağ buluşması

Futbol Federasyonu eski Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Florya Metin Oktay Tesisleri'nde görüştü, fedarasyonun olası bir teklifi için nabız yokladı.

Florya’da dün sürpriz bir buluşma yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili ve Futbol Federasyonu eski Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile biraraya geldi.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleşen görüşmeyle ilgili olarak hiçbir açıklama yapılmadı.



Konu Milli Takımlar



Ancak sızan bilgilere göre, görüşmede “Milli Takımlar konusu” gündeme geldi. Gümüşdağ, Türk Milli Takımı’nın ve Türk futbolunun başarısı için Terim’in görüşlerini aldı. Aynı zamanda da Türkiye Futbol Federasyonu’nun olası bir teklifi için nabız yokladı.

Florya’daki görüşmede ele alınan konuyla ilgili önümüzdeki günlerde farklı bazı gelişmeler olabileceği dile getiriliyor.