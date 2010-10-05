-FLORIDA'DAN ATILAN "MESAJ ŞİŞESİ" İRLANDA'DA BULUNDU DUBLİN (A.A) - 05.10.2010 - Amerikalı lise öğrencisi Corey Swearingen'in, nisan 2009'da deney için Florida sahilinden denize bıraktığı "mesaj şişesi", İrlanda'nın Clare sahilinde bulundu. Florida'daki Melbourne Lisesinde öğrenim gören Swearingen'in, denizcilik bilimi dersi için yaptığı deney başarıya ulaştı. Swearingen, okyanus akıntılarını anlayabilmek amacıyla Florida sahilinden bir şişeyi, içinde "şişenin bulunduğu yerin koordinatlarının, dersin öğretmeni Ethen Hall'a bildirilmesi" ricasını içeren bir mesajla beraber denize bıraktı. Şişe, İrlanda'nın batı sahilinde tatil yapan 17 yaşındaki Adam Flannery ve babası tarafından bulundu. İrlandalı baba-oğul, Clare bölgesindeki Kilbaha plajında gezinti yaparken buldukları yeşil şarap şişesini açarak içindeki mesajı okudu ve Ethen Hall'a e-posta ile yanıt verdi. Liseden mezun olduktan sonra Florida Atlantik Üniversitesi'nde öğrenim görmeye başlayan Swearingen, deneyinin başarılı olduğu müjdesini, öğretmeni Ethan Hall'ın sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden kendisine gönderdiği mesajla aldı. Swearingen, şişenin Atlas Okyanusu'nu geçip İrlanda'ya ulaşmasının kendisini çok heyecanlandırdığını söyleyerek, deneyin Körfez Akıntısı'nın (Gulf Stream) gerçekten güçlü bir akıntı olduğunu gösterdiğini ifade etti.