Florida'daki toplanma merkezinde gönüllü olarak çalıştı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi 28 yaşındaki Mesut Bayezit, Irma Kasırgası nedeniyle ABD\'nin Florida eyaletinde uçuşlar iptal olunca, havalimanının yanında evsizler ve yardıma muhtaçlar için kurulan toplanma merkezinde 3 gün gönüllü çalıştı.

Üniversitede Avrupa Birliği Projeler Koordinatörlüğü görevini yürüten ve sık sık yurt dışı seyahatlerinde bulunan Mesut Bayezit, Dominik Cumhuriyeti\'ne gitmek için aktarma yapacağı Florida\'da Irma Kasırgası\'na yakalandı. Kasırga nedeniyle uçuşu iptal olan ve havalimanında beklemek istemeyen Bayezit, yakındaki bir lisenin spor salonunun, evsizler ve yardıma ihtiyacı olanlar için toplanma merkezine dönüştürüldüğünü öğrendi. Bayezit, 850 kişinin kaldığı toplanma merkezine sığınırken, gönüllü olarak da çalıştı. Bayezit, 3 gün boyunca merkezin temizliğini yaptı, yiyecek dağıttı, yaşlılara destek oldu.

Florida\'da yaşadıklarını anlatan Mesut Bayezit, şöyle dedi:

\"Florida\'da, Karayipler kadar büyük hasar olmadı. Evler betonarme. Palmiye ağaçları kırıldı. Karayipler\'de evler tahtadan olduğu için kasırgada daha çok zarar gördü. Aynı kasırga burada aynı zararı vermedi. Halk, kasırgayı çok fazla ciddiye aldı ve çok önlem aldı. Evlerin duvarlarını, pencerelerini insanların kendi imkanlarıyla tahta veya demirlerle kapattıklarını gördüm. Geldiğimde sokaklarda kimse yoktu. Otobüsçü beni uyardı ve ücretsiz gitmek istediğim yere beni bıraktı. Mekanlarda yemek yedim ve kahve içtim, para almadılar. Toplanma merkezinde 3 öğün yemek verdiler. Ben de gönüllü olarak çalışma başvurusunda bulundum ve kabul ettiler. İnsanlara elimden geldiğince yardım ettim.\"



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