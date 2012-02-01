Florida'da zafer Romney'nin oldu

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Oyların yüzde 63'ü sayıldığında Romney'nin yüzde 47, rakibi Newt Gingrich'in ise yüzde 32 oranında oy aldığı açıklandı. Florida'daki önseçimlerden önce, iki rakip arasında kıran kırana bir televizyon reklamı mücadelesi yaşandı. Daha önce önseçimlerin yapıldığı diğer üç eyaletin toplamından daha fazla nüfusa sahip olan Florida emeklilerin ve Latin Amerikalıların sayısının çok yüksek olduğu bir eyalet.Sandık çıkış anketlerine göre ekonomi pek çok seçmen için en öncelikli konuydu. Florida'daki yarışta Romney ve Gingrich'in yanısıra Rick Santorum ve Ron Paul da diğer aday adaylarıydı. Santorum'un Florida'daki oyu yüzde 13 olurken, Paul oyların yüzde 7'sini alabildi. Florida'da kazandığı zaferle Mitt Romney, New Hempshire'ın ardından yapılan dört önseçimden ikisini kazanmış oldu.Iowa'da yapılan ilk önseçimi Rick Santorum, Güney Carolina eyaletindeki önseçimi ise açık farkla Newt Gingrich kazanmıştı. Sonuçların açıklanması ardından taraftarlarına bir konuşma yapan Romney, Kasım ayındaki seçimlerde zafer sözü verdi. "Benim liderliğim Obama dönemini sona erdirecek ve Amerika Birleşik Devletleri için bir refah dönemi başlatacak" diyen Romney ekonomiyi düzeltme sözü verdi.Aday adaylarının bir sonraki mücadelesi cumartesi günü Nevada'da yapılacak seçimlerde olacak. 2008 yılındaki başkanlık yarışında Mitt Romney Nevada önseçimlerini zorlanmadan kazanmıştı. (BBC Türkçe)