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Dünya

Florida saldırganının Irak'ta görev yapmış eski bir asker olduğu ortaya çıktı

ABD'li yetkililer eski askerin bir süredir akli dengesinin yerinde olmayabileceğini kaydediyor

07 Ocak 2017 23:31

ABD'nin Florida eyaletindeki bir havalimanında silahlı saldırı düzenlediği suçlamasıyla sorgulanan kişinin eski bir asker olduğu anlaşıldı.

Dün Florida eyaletindeki Fort Lauderdale Havalimanı'nın bagaj alım bölümünde yapılan saldırıda 5 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıda yaralanan 8 kişiden 6'sının tedavisi sürüyor. Saldırıyla ilgili 26 yaşında bir kişi gözaltına alınmıştı.

ABD'li yetkililer eski askerin bir süredir akli dengesinin yerinde olmayabileceğini kaydediyor.

Ancak yetkililer "terör saldırısı" ihtimalini de dışlamadıklarını açıkladı.

Yetkililer saldırganın Alaska eyaletinden dolu olmayan bir silah ve mermilerle geldiğini ve uçakla havalimanına vardıktan sonra silahını tuvalette doldurduğunu kaydetti. Saldırgan mermisinin bitmesinin ardından teslim olmuştu.

Havalimanı yeniden kullanıma açıldı

 

Öte yandan, Fort Lauderdale Havalimanı bugün yeniden kullanıma açıldı.

Ancak saldırının yapıldığı 2 numaralı terminal, kapalı kalmaya devam ediyor.

Havalimanı yetkilileri, hâlâ 20 bin valizi sahiplerine ulaştırmak zorunda olduklarını açıkladı.

Fort Lauderdale, Miami bölgesindeki plajlara giden turistlerin kullandığı işlek bir havalimanı.

 

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