Florida eyaleti, trans kadın ve kız çocuklarının okullardaki kadın sporlarında yer almasını yasakladı

Florida, trans kadınların devlet okullarında ve kolejlerde kadın ve kız çocuğu spor turnuvalarına katılmalarını yasaklayan son ABD eyaleti oldu. Yasağa LGBT aktivistlerinden tepki geldi.

ABD'nin Florida eyaletinin Cumhuriyetçi valisi Ron DeSantis, LGBTQ+ Onur Ayı'nın ilk gününde trans kadın sporcuların kadın spor organizasyonlarına katılımını yasaklayan yasa tasarısını onayladı. Yasaya göre, sporcuların doğum belgelerindeki biyolojik cinsiyetlerine göre sınıflandırma yapılacak.

Yasa tasarısına göre, erkekler için planlanan sporlarda kadın öğrenciler de yer alabilirken kadınlar için tasarlanan sporlarda biyolojik cinsiyeti erkek olan öğrenciler yer alamayacak.

Tasarıyı onaylarken basın toplantısı düzenleyen Vali DeSantis "Florida'da kadın sporlarının adaleti ve bütünlüğünü koruyoruz." dedi.

Aktivistler, "ayrımcı" olduğunu duyurdukları düzenlemeye uygun hareket etmeyeceklerini açıkladı.