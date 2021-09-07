Florida'da yoldan çıkan araba, eve girdi: 2 ölü

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ABD'nin Florida eyaletinde Tesla marka bir arabanın kontrolden çıkıp bir eve girmesiyle 2 kişi hayatını kaybetti ve 3 kişi ciddi şekilde yaralandı.

Florida Otoyol Devriyesi, hayatını kaybedenlerin Palm Harbor'daki evde yaşayan 69 yaşındaki bir kadın ve eve giren arabanın ön yolcu koltuğundaki 43 yaşındaki adam ölduğunu duyurdu.

AP'nin aktardığına göre arabadaki üç diğer yolcu da ciddi biçimde yaralandıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Arabanın çaptığı evin çitlerinde, duvarlarında ve çatısında ciddi hasar meydana geldiği belirtildi.

3 Eylül'de meydana gelen kazada evde 3 kişinin daha olduğu ifade edildi. Henüz kimseye konuyla ilgili suçlama yöneltilmedi.