Florida'da yayanın öldüğü olay yerine çağrılan polis, yerdeki cesede çarptı

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ABD'nin Florida eyaletinde bir kişiye araba çaptıktan sonra olay yerine gelen polisler de cesede çarptı.

Yerel basının Hillsborough ilçesi yetkililerinden aktardığına göre pazar günü 41 yaşındaki bir sürücü, 27 yaşındaki bir yayaya çarptı. Sürücü, kazadan hemen sonra polise haber verdi ve kendisine verilen komutlara uydu.

Ancak daha sonra olay yerine gelen iki polis arabasının da hala yolun ortasında bulunan cesede çaptığı belirtildi.

Florida Otoyol Devriyesi, yayanın ilk çarpışma sonucunda öldüğünü ifade etti ancak konuyla ilgili soruşturma başlatılacağını bildirdi.