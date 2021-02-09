Florida'da su arıtma tesisine siber saldırı: Hacker bir şehrin suyunu zehirlemeye çalıştı

ABD'nin Florida eyaletinde yerel ve federal yetkililer bir hacker'ın Oldsmar şehrindeki su arıtma tesisine sızdığını ve tüm şehrin suyunu zehirleme girişiminde bulunduğunu açıkladı.

The Guardian'da yer alan habere göre, kimliği tespit edilemeyen bir siber saldırgan Oldsmar şehrinin su arıtma tesisinin bilgisayar sistemine sızdı ve sudaki sodyum hidroksit miktarını artırmaya başladı.

Hacker'ın artırmaya başladığı sodyum hidroksit suyun asitlik seviyesini kontrol etmek için düşük miktarlarda kullanılsa da yüksek miktarı ev temizliği ürünlerinde bulunuyor. Yüksek miktarının vücutla teması, yanık, alerji ve çeşitli komplikasyonlara yol açabiliyor.

Hacklenen su arıtma sisteminde sodyum hidroksitin artmaya başladığı tespit edilip saldırı suyu etkilemeden engellendi.