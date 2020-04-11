Florida'da Paskalya yumurtalarından porno çıktı

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Florida'nın Flagler bölgesinde yaşayan vatandaşların posta kutularına içinde şekerleme yerine pornografik resimler bulunan plastik Paskalya yumurtaları bırakıldı.

Olayla ilgili olarak 42 yaşındaki Abril Cestoni isimli bir kadın gözaltına alındı. Polis, gelen istihbarat ve güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde Cestoni'yi bir trafik çevirmesinde durdurmayı başardı.

42 yaşındaki kadın görüntüleri bilgisayar üzerinde yapıp yumurtalara yerleştirdiğini itiraf etti.

Kadın, "insanları eğitmeye çalıştığını" söyledi.

Plastik yumurtaların içerisinde pornografik resimlerin yanı sıra bir parça tuvalet kağıdı ve tatlı olduğunu belirtti.