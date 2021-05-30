Florida'da konser için bekleyen kalabalığa silahlı saldırı: 2 kişi öldü; 20'den fazla yaralı var

ABD'nin Florida eyaletinde bir konser için bekleyen kalabalığa silahlı saldırı oldu. Saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 20'den fazla kişinin yaralandığı belirtildi.

Reuters'ın aktardığı habere göre, Florida'da Miami Dade bölgesinin polis şefi Alfredo Ramirez, bir tweet atarak silahlı saldırıyı duyurdu. Ramirez "Bir başka korkakça silah şiddetinin gerçekleştiği olay yerindeyim. 20'den fazla kişi yaralandı ve maalesef 2 kişi hayatını kaybetti" dedi.

CNN'in aktardığına göre, bir konser için toplanan kalabalığın etrafına yaklaşan araçtan üç silahlı kişi çıktı ve kalabalığa ateş etmeye başladı.