Florida'da kendi yaptığı 'su üzerinde koşu' aracıyla karaya vurdu

ABD'nin Florida eyaletinde Reza Baluchi isimli bir adam, balonlarla suyun yüzeyinde kalması için tasarlanan bir koşu aracıyla karaya vurdu.

Flagler Şerif Ofisi, her iki ucuna da yüzme şamandıraları bağlanmış gibi görünen ve fıçıyı anımsatan aracın, Facebook'tan fotoğraflarını yayımladı.

Televizyon kanalı Fox 35 Orlando, Baluchi'nin amacının Kuzey ABD veya Bermuda'ya “koşmak” olduğunu bildirdi. Baluchi, bunun yerine başlangıç noktası St Augustine'in 30 mil güneyinde yolculuğunu sonlandırdı.

Florida gazetesi Sun-Sentinel, Baluchi'nin bazı güvenlik ve navigasyon ekipmanlarının çalındığını keşfettikten sonra geri dönmek zorunda kaldığını bildirdi. Gazete, ekipmanların bulunduğunu ve Baluchi'nin hava düzeldiğinde yolculuğuna devam etmeyi planladığını söyledi.

Baluchi, YouTube kanalında Eylül 2020'de paylaştığı bir videoda, 'baloncuk aracıyla' Bermuda'ya seyahat etme planını açıklıyor. Baluchi'nin web sitesine göre, Baluchi, Nisan 2016'dan beri benzer bir yolculuğun hayalini kuruyor.