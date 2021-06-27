Florida’da çöken binada ölü sayısı 9'a yükseldi

ABD'nin Florida eyaletinde 12 katlı binanın kısmen çökmesinin ardından devam eden arama-kurtarma çalışmalarında 4 kişinin daha cansız bedenine ulaşılması ile hayatını kaybedenlerin sayısının 9’a yükseldiği bildirildi. Binada bulunan 136 daireden 55’inin etkilendiği kısmi çökme nedeni ile hala 156 kişiden haber alınamazken, binadaki çökmenin nedeni ise henüz bilinmiyor.

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami Beach'in kuzeyindeki sahil kasabası Surfside'da yer alan ve kısmi çökme yaşanan 12 katlı Champlain Towers South Condo binasında kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Miami-Dade Belediye Başkanı Daniella Levine Cava son yaptığı açıklamada, arama-kurtarma çalışmaları sırasında ekiplerin 4 kişinin daha cansız bedenine ulaştığını ifade ederek, hayatını kaybedenlerin sayısının 9’a yükseldiğini bildirdi.

Cava, arama-kurtarma faaliyetlerine İsrail ve Meksika’dan ekiplerinde katıldığını ifade ederek, "İhtiyaç duyulan herkes sahada ve işini yapıyor. İnsanları canlı bulmak için çabalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Binaya ait 2018 tarihli yapısal saha araştırması raporu yayımlandı

ABD basınında, çökme yaşanan binaya ait 2018 Ekim ayına ait yapısal saha araştırması raporu yayınlandı. Raporda, yaklaşık üç yıl önce bir mühendisin binanın havuz güvertesinin altındaki beton levhada yapısal hasar ve otoparkta bulunan "çatlama ve parçalanma" ile ilgili endişelere dikkat çektiği görüldü.

Raporda, havuz güvertesi ve giriş tahrikinin altındaki su yalıtımındaki hatanın "büyük yapısal hasara" neden olduğu öne sürülerek, su yalıtım malzemelerinin ömrünü tamamladığı ve tamamen değiştirilmesi gerektiğine dikkat çekildiği yer aldı. "Başarısız su yalıtımı, bu alanların altındaki beton yapı levhasında büyük yapısal hasara neden oluyor. Yakın gelecekte su yalıtımının değiştirilmemesi, beton bozulmasının boyutunun katlanarak genişlemesine neden olacaktır" ifadeleri kullanılan raporda, su yalıtımının suyun tahliyesine izin verecek eğimli bir beton levha yerine düz bir yapı üzerine serildiği belirtilmiş.

Raporda ayrıca, beton kolonlarda, kirişlerde ve duvarlarda bol miktarda çatlama ve çeşitli derecelerde kabarma gözlemlendiği ve bu hasarın bir kısmının küçük olduğu fakat beton bozulmalarının çoğunun zamanında onarılması gerektiği ifade edilmiş.

Binada bulunan 136 daireden 55’inin etkilendiği kısmi çökme nedeni ile hala 156 kişiden haber alınamazken, binadaki çökmenin nedeni ise henüz bilinmiyor.