Florida'da çöken binada iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı; can kaybı 20'ye yükseldi

ABD'nin Florida eyaletinde 12 katlı binanın kısmen çökmesinin ardından devam eden arama-kurtarma çalışmalarında 7 yaşındaki bir çocuk da dahil olmak üzere 2 kişinin cansız bedenine ulaşılması ile hayatını kaybedenlerin sayısı 20’ye yükseldi.

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami Beach'in kuzeyindeki Surfside'da geçtiğimiz hafta perşembe günü kısmen çöken 12 katlı binada arama-kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Miami-Dade Belediye Başkanı Daniella Levine Cava yaptığı açıklamada, 7 yaşındaki bir çocuk da dahil olmak üzere 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşılması ile hayatını kaybedenlerin sayısının 20’ye yükseldiğini belirtti.

Cava kayıp kişilerin sayısının yeni öğrenilen bilgiler ışığında değişebileceğini söyleyerek, her geçen gün umutlar azalsa da hayatta kalanları aramak için 24 saat boyunca benzeri görülmemiş bir çaba sarf eden kurtarma ekipleri için çalışmaların özellikle zor olduğunu ifade etti.

Güvenlik endişeleri nedeniyle dün birkaç saatliğine askıya alınan arama kurtarma çalışmaları bugün de devam ederken, Miami'deki ABD Ulusal Kasırga Merkezi'ne göre önümüzdeki salı günü Florida'yı vurması beklenen Elsa Kasırgası’ndan önce mümkün olduğunca fazla ilerleme kaydetmeye çalışıyor. Arama-kurtarma çalışmalarında 9. güne girilirken, kayıp olan kişi sayısı 128 olarak açıkladı.

Biden’dan Florida’ya ziyaret

Dün askıya alınan arama kurtarma çalışmaları ABD Başkanı Joe Biden'in olay yerine yaptığı ziyaretten kısa bir süre sonra tekrar başlatılmıştı. Biden trajik olayda hayatta kalan daha fazla kişi bulma ihtimalinin azaldığını kabul etse de birilerinin hala canlı bulunabileceği konusundaki umudunu dile getirmişti. Biden, ailelerle özel olarak görüştükten sonra düzenlediği basın toplantısında "Umut sonsuzdur. Bütün ulus bu ailelerin yasını tutuyor" demişti.

2018 tarihli raporda yapısal eksiklikler belirtilmişti

40 yıllık binada meydana gelen çökmenin nedeni henüz bilinmezken, bir mühendislik firması tarafından 2018 yılında hazırlanan yapısal saha araştırması raporunda binada yapısal eksiklikler bulunduğu bilgisi yer almıştı. Raporda, yaklaşık üç yıl önce bir mühendis binanın havuz güvertesinin altındaki beton levhada yapısal hasar ve otoparkta bulunan "çatlama ve parçalanma" ile ilgili endişelere dikkat çekmişti. Havuz güvertesi ve giriş tahrikinin altındaki su yalıtımındaki hatanın "büyük yapısal hasara" neden olduğu öne sürülen raporda, su yalıtım malzemelerinin ömrünü tamamladığı ve tamamen değiştirilmesi gerektiği ifade edilmişti.