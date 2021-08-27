Florida'da bir doktorun öğrenciler için para karşılığında "maskeden muaf" dilekçesi yazdığı ortaya çıktı

ABD’nin Florida eyaletinde bir doktor, ebeveynlere çocukları için para karşılığı “maskeden muaf” dilekçesi yazdığı için hastanedeki işinden çıkarıldı.

BBC’de yer alan habere göre, Brian Warden isimli doktorun çalıştığı bölgede okullar, tıbbi bir gerekçe olmadığı sürece çocukların okullarda maske takmasını zorunlu kılıyor.

Warden’ın maske karşıtı ebeveynler tarafından kurulan bir Facebook grubunda, 50 dolar karşılığında dilekçe yazdığı ortaya çıktı.

Warden’ın para karşılığı dilekçe teklif ettiği tespit edilince hastanedeki görevinden alındı.