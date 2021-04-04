Florida'da atık suyu deposunda sızıntı; acil durum ilan edildi

ABD'nin Florida eyaletinde Tampa Körfezi'nde bulunan büyük bir zehirli atık suyu deposunda oluşan sızıntı sonrası acil durum ilan edildi.

BBC'de yer alan habere göre, Florida eyaletinde bulunan Piney Pont su deposunda sızıntı meydana geldi. Sızıntının yaşandığı depoda, eski fosfat fabrikasından kalan milyonlarca galonluk suda fosfor ve nitrojen olduğu belirtildi.

Sızan suyun az miktarda radyum, uranyum barındırdığı ve radon gazı çıkarabileceği belirtildi.

Sızıntıyı kayalarla kapama çalışmaları sonuç vermeyince Florida Valisi Ron DeSantis, acil durum ilan etti. Bölgede yaşayan 300 ev için tahliye emri verildi.