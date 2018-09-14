Florence Kasırgası; 1 milyondan fazla kişi için tahliye emri verildi, 3 günde 8 aylık yağmur bekleniyor

Florence Kasırgası, saatteki hızı 150 kilometreyi bulan rüzgar, yoğun yağış ve "felaket" düzeyinde sel uyarılarıyla birlikte ABD'nin doğu kıyılarına ulaştı. Bölgede 3 günde 8 aylık yağmur bekleniyor. Federal Acil Durum Yönetim Kurumu Başkanı Brock Long, "İç bölgelerdeki sel felaketleri çok sayıda kişinin ölümüne neden olabilir ve bu felaketlere tanıklık etmek üzereyiz" dedi.

Kasırganın merkezi Kuzey Carolina'daki Wrightville Beach'e vardı. Daha önce ulaşan kasırga bulutlarının dış çepherleri kıyı bölgelerinin suyla kaplanmasına neden olurken, New Bern kentindeki çok sayıda kişinin kurtarılmayı beklediği bildiriliyor.

Bir milyondan fazla kişi için tahliye emri verildi. Eyaletin Afet Yönetim Merkezi'ne göre Kuzey Carolina'da 500 bin kişinin elektriği kesildi.

Kuzey Carolina Valisi Roy Cooper, kasırgayı en az hasarla atlatmak için "dayanıklılık, ekip çalışması, mantık ve sabır gerektiğini" söyledi.

Ulusal Hava Durumu Hizmetleri Merkezi uzmanı Brandon Locklear'a göre Kuzey Carolina'ya, normalde 8 ayda alacağı yağmur 2 ya da 3 gün içinde düşecek.

Filipinler'e de dev bir taygun yaklaşıyor

Bu arada, binlerce kilometre ötedeki Filipinler'e de dev bir taygun yaklaşıyor. Yetkililer Süper Tayfun Manghut'ın güzergahı üzerinde 5 milyon kişinin yaşadığını söyledi.

Tehlikeler ne?

Kuzey Carolina'nın bazı bölgelerinde sadece birkaç saat içinde 30 santimetre derinliğinde yağmur yağdı.

Ulusal Kasırga Merkezi (NHC) rüzgar hızının biraz azaldığını, ancak buna karşın aşırı yağış ve su seviyelerinde yükselme tahminleri nedeniyle kasırganın hala çok tehlikeli olduğunu açıkladı.

Federal Acil Durum Yönetim Kurumu Başkanı Brock Long özellikle akarsu kenarlarında ve rakımı düşük yerlerde yaşayanların risk altında olduğunu belirtti.

Analiz şirketi CoreLogic'e göre, Florence'ın vereceği zararın maliyeti 170 milyar dolar olabilir ve kasırgadan 759 bin ev ile iş yeri etkilenebilir.

Yaklaşık 10 milyon kişinin kasırgadan etkilenebileceği ifade ediliyor. ABD'de de son olarak güneyde Georgia eyaletinde olağanüstü hal ilan edildi.

Daha önce Kuzey ve Güney Carolina ile Virgina, Maryland ve Washington DC'de de olağanüstü hal ilan edilmişti. Florence'ın, Alabama, Tennessee, Kentucky ve Batı Virginia'da şiddetli yağmur getirmesi, sele neden olması bekleniyor.