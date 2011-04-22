Floransa kebabı yasakladı

T24 - İtalya'nın Floransa belediyesi, UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesine alınan şehir merkezinde, kebap ve fast food satan dükkanların açılmasını yasaklayan bir karar aldı.

Her yıl 25 milyon turistin geldiği İtalya'nın Floransa kentinde fast food gıda sektörüne darbe indiren bir karara imza atıldı. Belediye Başkanı Matteo Renzi tarafından onaylanan ve "kalite operasyonu" olarak adlandırılan kararın amacı, Dünya Kültür Mirası olarak kabul edilen şehir merkezini kaliteleştirmek.



Karar, başta kebap olmak üzere fast food ve abur cubur satan yeni yerlerin açılışına izin verilmemesini öngörüyor. Kararın gerekçesinde ise özellikle kebap için kullanılan etin dondurulmuş olması ve önceden pişirilmiş, bekletilmiş ürünlerin satışa sunulması baş nedenler olarak gösterildi. Özellikle bu tarz yiyeceklerin "düşük kalite" olduğunun altı çizildi.





‘DİLİM PİZZA DA SATILMASIN’



İtalya'da işletmelerin büyümesine katkıda bulunan Confesercenti kuruluşu ise bu konunun biraz açığa kavuşturulmasını ve İtalyan kültürünün önemli yiyeceklerinden pizzanın dilim dilim satılmasının da yasak kapsamına alınmasını talep etti.

İtalya'nın Toscana bölgesindeki şehirlerden Lucca'da da geleneksel mutfağı korumak için çok rağbet edilen kebap satışları yasaklamıştı.