Flip Saunders Wizards’a doğru



Washington Wizards'ın, Flip Saunders ile anlaşmak üzere olduğu belirtildi.



Bu sezon 80 maçta aldığı 19 galibiyetle ligin en kötü takımlarından biri olan Washington Wizards, gelecek sezon için tecrübeli antrenör Flip Saunders’ı takımın başına getirmeye hazırlanıyor.



Wizards ilk 11 maçta yalnızca bir galibiyet alınca Eddie Jordan’ı takımdan göndermiş, yerine Ed Tapscott’ı geçici olarak takımın başına getirmişti.



Sezonun bitimiyle Saunders ile sözleşme imzalayacak olan Wizards yönetimi, Sam Cassell’i de yardımcı antrenör yapmayı planlıyor. NBA kariyerinde üç şampiyonluk bulunan Cassell, 2004’te Saunders’ın çalıştırdığı ve Batı Konferansı finaline çıkan takımın da oyun kurucusuydu.



Geçtiğimiz yaz Detroit Pistons ile yolları ayrılan Flip Saunders, 13 yıllık antrenörlük kariyerindeki 983 maçta 587 galibiyet elde etti.



Pistons’ta görev yaptığı üç sezonda da takımı Doğu Konferansı finaline çıkarma başarısı gösteren Saunders, 2004 yılnda da Minnesota Timberwolves ile Batı Konferansı finali oynamıştı. 54 yaşındaki Saunders, koçluk yaptığı 13 yılda 11 kez play-off’a kalma başarısı gösterdi.



