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Dünya

FLAUTRE'DAN ENGELLEMELERE TEPKİ BRÜKSEL (A.A)

09 Kasım 2010 23:35

-FLAUTRE'DAN ENGELLEMELERE TEPKİ BRÜKSEL (A.A) - 09.11.2010 - Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Eşbaşkanı Helene Flautre, Türkiye'nin AB katılım müzakerelerini engelleyen Fransa, Almanya ve Kıbrıs Rum kesimine tepki gösterdi. Flautre, yaptığı yazılı açıklamada, AB Komisyonu'nun yayımladığı İlerleme Raporu'nun, Türkiye'nin AB yolunda sürdürdüğü ilerlemeyi kayda geçirmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti. Açıklamasında "AB üyeliği için demokratik ve anayasal reform yolunda ilerleyen Türkiye, hakkaniyetli şekilde övülmelidir" ifadesini kullanan Flautre, önceliğin mevcut reformların uygulanması ve yeni anayasa konusunda fikir birliği sağlanmasına verilmesini istedi. Flautre, Türkiye'nin terörle mücadelesini insan haklarına tam saygılı yürütmesi, ifade ve basın özgürlüğünden taviz verilmemesi gerektiğini ifade etti. Helen Flautre, yazılı açıklamasında şunları kaydetti: "Türkiye-AB ilişkilerinin genel durumu bugün açıklanan İlerleme Raporu'nu gölgeledi. AB'nin göbeğindeki ülkelerin (bilhassa Fransa, Almanya ve Kıbrıs Rum kesiminin) Türkiye'nin AB perspektifini, bu ülkenin uyguladığı reformlardan ve Kopenhag Kriterleri'ne saygı için kaydettiği ilerlemeden bağımsız olarak engelleme isteği kabul edilemez. Bu uygunsuz yaklaşım, Türkiye'deki demokratik reform çabalarına gerçek bir tehdit ve Avrupa projesinin uzun vadeli çıkarlarına muhalefettir. Bu ülkelerin Türkiye'nin katılımına ikiyüzlü yaklaşımını terk etme vakti geldi geçiyor." 

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