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Dünya

Flautre, KCK operasyonlarından endişeli BRÜKSEL (A.A)

05 Ekim 2011 21:28

-Flautre, KCK operasyonlarından endişeli BRÜKSEL (A.A) - 05.10.2011 - Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanı Helene Flautre, PKK terör örgütünün şehir yapılanması KCK'ya yönelik son operasyonlardan endişe duyduğunu bildirdi. Flautre, yazılı açıklamasında ''BDP eylemcilerine yönelik son tutuklama dalgası derin endişe kaynağı ve partinin varlığını tehdit ediyor. BDP'li milletvekillerinin TBMM'ye dönme kararının ardından başlayan siyasi diyalog girişimlerini tehlikeye attığı için tutuklamaların zamanlaması talihsizce. BDP eylemcilerinin topluca gözaltına alınıp tutuklanmaları sadece Kürt sorununda şiddet yanlısı radikalleri güçlendirir'' iddiasında bulundu. Flautre, Kürt sorununun askeri yöntemlerle çözülemeyeceğini belirterek ''Tüm vatandaşların haklarını güvence altına alacak ve ademi merkeziyetçilik yanında daha güçlü sivil ve siyasi diyalog süreci olacak yeni anayasa üzerinden çözüm aranmalıdır'' görüşünü savundu.

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