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Dünya

FLAUTRE: "GÖZALTILARDAN DERİN ENDİŞELİYİM" BRÜKSEL (A.A)

04 Mart 2011 10:42

-FLAUTRE: "GÖZALTILARDAN DERİN ENDİŞELİYİM" BRÜKSEL (A.A) - 04.03.2011 - Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Eşbaşkanı Helene Flautre, "Ergenekon" davası kapsamında dün bazı gazetecilerin gözaltına alınmasından "derin endişe duyduğunu" bildirdi. Flautre, yaptığı yazılı açıklamada, gözaltına alınanlardan Nedim Şener ve Ahmet Şık'ın yaptıkları araştırmacı gazetecilik çalışmalarının uluslararası düzeyde kabul gördüğünü belirterek, bu isimlerin "Ergenekon darbe planlayıcıları gibi ulusalcı hareketlerle bağlantılı olabileceklerine inanmanın zor olduğunu" savundu. Gazeteci Şener'le yakın zamanda görüştüğünü ve "entellektüel yoğunluğundan ve kararlılığından etkilendiğini" belirten Flautre, Ergenekon soruşturmasıyla bağlantılı olarak gözaltına alınması karşısında duyduğu "derin güvensizliği" dile getirdi. "Türkiye'de demokratikleşmenin geleceği ve yargının saygınlığı için Ergenekon davasında usul hataları yapılmamasını" isteyen Flautre, Türk makamlarına "bu davada uluslararası insan hakları standartlarına tam uyulması ve soruşturmanın azami ihtiyatla yürütülmesi" çağrısı yaptı.

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