flaş(Yeniden)

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DHA; Kastamonu'da merkeze bağlı Bürme köyünde 29 Kasım'da çıkan yangın sonrasında kaybolan  aynı aileden 4' ünün  silahla vurulduğu ve  gömüldükleri yerde kazı  çalışmaları başlatıldı

21 Aralık 2017 15:15

DHA; Kastamonu\'da merkeze bağlı Bürme köyünde 29 Kasım\'da çıkan yangın sonrasında kaybolan  aynı aileden 4\' ünün  silahla vurulduğu ve  gömüldükleri yerde kazı  çalışmaları başlatıldı. Olayla ilgili 2 kişinin daha tutuklandığı belirtildi.

 

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