flaş(Yeniden)

DHA; Kastamonu\'da merkeze bağlı Bürme köyünde 29 Kasım\'da çıkan yangın sonrasında kaybolan aynı aileden 4\' ünün silahla vurulduğu ve gömüldükleri yerde kazı çalışmaları başlatıldı. Olayla ilgili 2 kişinin daha tutuklandığı belirtildi.



