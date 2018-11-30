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flash! DHA:  Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülmeye başlanan 235 sanıklı Ergenekon davasında mütalaasını açıklayan savcı, Sanık Alparslan Arslan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti

30 Kasım 2018 17:35

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DHA:  Yargıtay\'ın bozma kararının ardından yeniden görülmeye başlanan 235 sanıklı Ergenekon davasında mütalaasını açıklayan savcı, Sanık Alparslan Arslan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.
 

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