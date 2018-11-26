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DHA: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı: Helikopterin düşmesine sebep olan olgular ile varsa kusuru bulunan kişilerin tespiti ve haklarında yasal gereğinin yapılması amacıyla soruşturma titizlikle yürütülüyor
26 Kasım 2018 22:29
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DHA: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı: Helikopterin düşmesine sebep olan olgular ile varsa kusuru bulunan kişilerin tespiti ve haklarında yasal gereğinin yapılması amacıyla soruşturma titizlikle yürütülüyor.
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