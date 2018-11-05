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  Beykoz Kanlıca'daki yalıda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na aykırı tadilat yaptığı iddiasıyla hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Rıza Sarraf hakkında yakalama kararı çıkartıldı

05 Kasım 2018 12:56

 

Beykoz Kanlıca\'daki yalıda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu\'na aykırı tadilat yaptığı iddiasıyla hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Rıza Sarraf hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

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