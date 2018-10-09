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Flash! Kartal'da zabıta memurunu darp ettiği gerekçesi ile görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali hakkında, 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi

09 Ekim 2018 19:47

Flash!

Kartal\'da zabıta memurunu darp ettiği gerekçesi ile görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali hakkında, 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. 
 

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Flash! KartalBüyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali
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