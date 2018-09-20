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DHA EKONOMİ - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Yeni Ekonomi Programı (YEP) bir eylem planı olacak ve kurumlar eylemden sorumlu olacak; performans kriterleri, uygulama takvimi ve fayda/maliyet analizleriyle

20 Eylül 2018 14:59

DHA EKONOMİ - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Yeni Ekonomi Programı (YEP) bir eylem planı olacak ve kurumlar eylemden sorumlu olacak; performans kriterleri, uygulama takvimi ve fayda/maliyet analizleriyle.

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DHA EKONOMİHazineMaliye Bakanı Berat Albayrak Yeni Ekonomi Programı YEP
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