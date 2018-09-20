DHA EKONOMİ - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Yeni Ekonomi Programı (YEP) bir eylem planı olacak ve kurumlar eylemden sorumlu olacak; performans kriterleri, uygulama takvimi ve fayda/maliyet analizleriyle
20 Eylül 2018 14:59
DHA EKONOMİ - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Yeni Ekonomi Programı (YEP) bir eylem planı olacak ve kurumlar eylemden sorumlu olacak; performans kriterleri, uygulama takvimi ve fayda/maliyet analizleriyle.
Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir