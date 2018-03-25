DHA: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çiftlikbank\'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 16 şüpheli ile sistemde işlem yapan 3 firmanın malvarlığına ve sistemden elde edilen 3 milyon 90 bin liraya el konuldu.